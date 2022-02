Sei Sorelle è la nuova soap estiva di Rai1 (col protagonista de Il Segreto) (Di martedì 22 febbraio 2022) Seis Hermanas nuova soap in arrivo nei pomeriggi estivi di Rai1. Al termine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda con successo sulla prima rete della tv pubblica dal lunedì al venerdì fino al prossimo mese di maggio, salvo variazioni di palinsesto, i telespettatori potranno immergersi nelle atmosfere di Seis Hermanas (in italiano Sei Sorelle), produzione iberica andata in onda su La1 – la rete che ha ospitato anche Una Vita – dal 2015 al 2017. Ambientata nella Madrid del 1913, la serie è composta da 489 episodi e segue, come il titolo stesso suggerisce, le vicende delle sei Sorelle Silva: Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Francisca (Maria Castro), Celia (Candelat Serrat) ed Elisa (Carla Diaz). Un’esistenza, la loro, senza alcun tipo di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 febbraio 2022) Seis Hermanasin arrivo nei pomeriggi estivi di. Al termine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda con successo sulla prima rete della tv pubblica dal lunedì al venerdì fino al prossimo mese di maggio, salvo variazioni di palinsesto, i telespettatori potranno immergersi nelle atmosfere di Seis Hermanas (in italiano Sei), produzione iberica andata in onda su La1 – la rete che ha ospitato anche Una Vita – dal 2015 al 2017. Ambientata nella Madrid del 1913, la serie è composta da 489 episodi e segue, come il titolo stesso suggerisce, le vicende delle seiSilva: Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Francisca (Maria Castro), Celia (Candelat Serrat) ed Elisa (Carla Diaz). Un’esistenza, la loro, senza alcun tipo di ...

