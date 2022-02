Referendum | sì trasversale alla Camera all' election day

(Di martedì 22 febbraio 2022) E' stato un sìquello dell'Aula dellaall'ordine del giorno al Milleproroghe presentato dLega per chiedere al governo l'day, cioè un'unica data per le elezioni ...

Advertising

castell32082033 : RT @ritornoalfutur2: L'accolita di cariatidi ha voluto evitare che si sottoponesse a referendum il quesito più trasversale ed in grado di t… - ritornoalfutur2 : L'accolita di cariatidi ha voluto evitare che si sottoponesse a referendum il quesito più trasversale ed in grado d… - P_risks : RT @armanduplessis: Scrive Folli:'Nessuno stupore se i #Referendum sulla giustizia determineranno un contraccolpo trasversale nelle forze… - marcoregni : RT @armanduplessis: Scrive Folli:'Nessuno stupore se i #Referendum sulla giustizia determineranno un contraccolpo trasversale nelle forze… - MichelaRoi : RT @armanduplessis: Scrive Folli:'Nessuno stupore se i #Referendum sulla giustizia determineranno un contraccolpo trasversale nelle forze… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum trasversale

Agenzia ANSA

E' stato un sìquello dell'Aula della Camera all'ordine del giorno al Milleproroghe presentato dalla ...le elezioni amministrative (che dovranno essere fissate in primavera) e i...Spiegando: "I cinqueche saranno sottoposti al voto degli italiani vertono sul tema ... Spiega la nostra Giorgia "Questa è una riforma della Giustizia, tanto che, alcuni dei ...(ANSA) - ROMA, 22 FEB - E' stato un sì trasversale quello dell'Aula della Camera all'ordine ... le elezioni amministrative (che dovranno essere fissate in primavera) e i referendum sulla giustizia. In ...Il Pd si presenterò all'appuntamento con i referendum diviso tra "garantisti e sabotatori ... Perché il garantismo è ormai cultura trasversale, sicuramente pienamente rappresentato nel centrodestra, ...