LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 3-4, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: tanti errori e scambio di break nel 2° set! (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Diritto lungo di Sinner nel tentativo di aggredire in risposta. 15-0 Scappa via la risposta dell’altoatesino. 4-4 L’azzurro non perde punti al servizio e conferma il break. 40-0 Gran prima dell’italiano. 30-0 Sinner tiene la diagonale di rovescio e induce l’avversario all’errore. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 3-4 INCREDIBILE ERRORE DI Fokina CHE SBAGLIA UN ALTRO PUNTO FATTO E break Sinner!!!! 40-AD ECCO LA CHANCE PER RIENTRARE! Servizio e diritto lungo di Fokina. 40-40 Ottima risposta dell’azzurro che si prende il punto a rete e tiene vivo il game. AD-40 Pessima risposta di diritto di Sinner. 40-40 Sinner DEVE RIENTRARE ADESSO! ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Diritto lungo dinel tentativo di aggredire in risposta. 15-0 Scappa via la risposta dell’altoatesino. 4-4 L’azzurro non perde punti al servizio e conferma il. 40-0 Gran prima dell’italiano. 30-0tiene la diagonale di rovescio e induce l’avversario all’errore. 15-0 Servizio e diritto di. 3-4 INCREDIBILE ERRORE DICHE SBAGLIA UN ALTRO PUNTO FATTO E!!!! 40-AD ECCO LA CHANCE PER RIENTRARE! Servizio e diritto lungo di. 40-40 Ottima risposta dell’azzurro che si prende il punto a rete e tiene vivo il game. AD-40 Pessima risposta di diritto di. 40-40DEVE RIENTRARE ADESSO! ...

