La grande coalizione che si può fare | ma non si dice Ci scrive Bettini

(Di martedì 22 febbraio 2022) Al direttore - Hanno dichiarato non ammissibile l’omicidio del consenziente. E quello dell’implorante?Franco Debenedetti Al direttore - Referendum: si può osservare che “ora” tutte le chiacchiere dei “delusi” per i quesiti bocciati lasciano un po’ il tempo che trovano, meglio sarebbe occuparsi: 1) che sia assicurata adeguata informazione per i referendum rimasti; 2) che il Parlamento per evitarli non vari, come accaduto in passato, leggi truffa; 3) che non manchi il quorum. Suona curioso che nelle tv pubbliche e private si parli “ora” di due referendum bocciati, eutanasia e droghe leggere (potevate farlo prima); al tempo stesso non si discute degli altri cinque ammessi, promossi da Partito radicale e Lega, se non in rare trasmissioni dove intervengono magistrati contrari: i Davigo, i Di Matteo; e chissà perché non i favorevoli: i Nordio, i Lupacchini. A proposito dei referendum ...