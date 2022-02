Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip dopo essere finita in nomination? “Pubblico, vi prego!” (Di martedì 22 febbraio 2022) Le previsioni del web sembrano trovare conferma nell’atteggiamento di Katia Ricciarelli, finita ieri in nomination. La cantante lirica non avrebbe affatto preso bene la decisione di buona parte dei suoi inquilini di mandarla al televoto, e subito dopo avrebbe annunciato in più occasioni di voler lasciare il Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli vuole lasciare il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 febbraio 2022) Le previsioni del web sembrano trovare conferma nell’atteggiamento diieri in. La cantante lirica non avrebbe affatto preso bene la decisione di buona parte dei suoi inquilini di mandarla al televoto, e subitoavrebbe annunciato in più occasioni di voler lasciare il Grande Fratello Vip.vuole lasciare il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

