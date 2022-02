Infortunio McKennie: brutta torsione della caviglia. Le ultime (Di martedì 22 febbraio 2022) sulle condizioni dello statunitense La Juve perde McKennie per Infortunio durante la partita di Champions League contro il Villarreal. Il centrocampista è stato abbattuto da una scivolata di Estupinan e nel movimento ha accusato un forte dolore alla caviglia. L’americano della Juve è uscito molto dolorante (e zoppicante) dal campo all’81’, lasciando il posto all’ingresso di Zakaria. Un altro pesante Infortunio per la squadra di Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) sulle condizioni dello statunitense La Juve perdeperdurante la partita di Champions League contro il Villarreal. Il centrocampista è stato abbattuto da una scivolata di Estupinan e nel movimento ha accusato un forte dolore alla. L’americanoJuve è uscito molto dolorante (e zoppicante) dal campo all’81’, lasciando il posto all’ingresso di Zakaria. Un altro pesanteper la squadra di Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

beacolombo_bc : E in questa serata di merda pure infortunio abbastanza serio per McKennie. Ma vaffanculo - jspetruzisback : @massimozampini Avevamo la partita in mano. Troppe rifiniture sbagliare per scarsa qualità dei nostri centrocampist… - ceschreal92 : Stasera salvo solo Dusan, De Ligt e McKennie sperando non sia nulla di grave il suo infortunio #VillarealJuve - CalcioNews24 : #Juventus, le condizioni di #McKennie - Spazio_J : Tegola Juve: fuori McKennie per infortunio - -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio McKennie Infortunio McKennie: brutta torsione della caviglia. Le ultime ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio McKennie: brutta torsione della caviglia. Le ultime sulle condizioni dello statunitense La Juve perde McKennie per infortunio durante la partita di Champions League contro il Villarreal. Il ...

Diretta/ Villarreal Juventus (risultato 1 - 1) streaming video: pareggia Parejo! Potrebbero esserci diversi assenti per infortunio tra i bianconeri, con Bonucci, Chiellini, Rugani ... Danilo potrebbe quindi giocare al centro della difesa con De Ligt, mentre in attacco Mckennie e ...

?? FLASH | Tegola per la Juventus: McKennie esce zoppicando col Villareal FantaMaster Juventus, la caviglia di McKennie gira: l'americano costretto al cambio nel finale All'80' della partita contro il Villarreal, McKennie è andato a terra dolorante dopo un contrasto con il terzino ecuadoriano Estupinian. Il centrocampista statunitense ha subìto un brutto infortunio ...

Infortunio McKennie: l’americano finisce ko in Villarreal Juve ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Juve perde McKennie per infortunio durante la partita contro il Villarreal: il centrocampista è stato abbattuto da Estupinan La Juve perde McKennie p ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: brutta torsione della caviglia. Le ultime sulle condizioni dello statunitense La Juve perdeperdurante la partita di Champions League contro il Villarreal. Il ...Potrebbero esserci diversi assenti pertra i bianconeri, con Bonucci, Chiellini, Rugani ... Danilo potrebbe quindi giocare al centro della difesa con De Ligt, mentre in attaccoe ...All'80' della partita contro il Villarreal, McKennie è andato a terra dolorante dopo un contrasto con il terzino ecuadoriano Estupinian. Il centrocampista statunitense ha subìto un brutto infortunio ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Juve perde McKennie per infortunio durante la partita contro il Villarreal: il centrocampista è stato abbattuto da Estupinan La Juve perde McKennie p ...