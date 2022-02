Inflazione | Istat ricalcola al 4 | 8% su base annua | al livello del 1996

(Di martedì 22 febbraio 2022) L'a gennaio registra una forte accelerazione, raggiungendo un(+4,8%) che non si registrava da aprile, quando il NIC registrò la medesima variazione tendenziale, spiega l'Istituto di statistica L'articolo proviene da Firenze Post.

L'conferma il dato sull'di gennaio con un indice nazionale dei prezzi al consumo che registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente)...In Italia l'ha registrato a gennaio una forte accelerazione, raggiungendo un livello (+4,8%) che non ... Nel dettaglio, secondo i dati definitivi diffusi dall', il Nic, al lordo dei ...Lo rileva l'Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo a gennaio. Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila ...come dimostrano i dati Istat diffusi oggi, secondo cui l’ulteriore e marcata accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici. "Innovazione, ...