Il vero "tatuaggio" di ogni gravidanza non si vede ad occhio nudo. Durante la gestazione una piccola popolazione di cellule fetali migra nel flusso sanguigno materno e ci resta per sempre. (Di martedì 22 febbraio 2022) La gravidanza rappresenta una condizione speciale per ogni donna, che sperimenta lungo 9 mesi un vero e proprio legame viscerale con il suo bimbo. Non si tratta soltanto del senso di appartenenza affettiva ma del costante scambio organico di cellule dal feto per 40 settimane, con effetti particolarmente protettivi per il suo benessere fisico. Dopo il parto restano nella circolazione sanguigna materna come un “tatuaggio” indelebile e si integrano nei tessuti. Ipoteticamente una donna conserva per sempre cellule fetali di ogni precedente gravidanza, anche di quelle interrotte. Leggi anche › Perché scegliere di vaccinarsi in ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Larappresenta una condizione speciale perdonna, che sperimenta lungo 9 mesi une proprio legame viscerale con il suo bimbo. Non si tratta soltanto del senso di appartenenza affettiva ma del costante scambio organico didal feto per 40 settimane, con effetti particolarmente protettivi per il suo benessere fisico. Dopo il partono nella circolazione sanguigna materna come un “” indelebile e si integrano nei tessuti. Ipoteticamente una donna conserva perdiprecedente, anche di quelle interrotte. Leggi anche › Perché scegliere di vaccinarsi in ...

Martiiniidryy : Ho appena vista la storia di uno 07 a petto nudo allo specchio e aveva un tatuaggio sul pettorale Non se se sia peg… - arvthazz : domanda impo per chi ha un tatuaggio va bene se metto la crema lasciandola bianca vero così si assorbe da sola - Gab_Si_ : @barbarab1974 Attenzione!!! so' di tatuatori che inoculano di nascosto il vax mentre fanno il tatuaggio.. Naaaaah n… - Elvira86638885 : @saraa_lllops Bel tatuaggio vero? - f0lklou15 : @artvhazza è vero soprattutto se ti stai facendo un tatuaggio più impegnativo(?) come il tuo -