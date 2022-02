Il Barcellona su Dybala: arrivano indiscrezioni dalla Spagna (Di martedì 22 febbraio 2022) Paulo Dybala, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, potrebbe firmare con il Barcellona Secondo quanto riportato da Sport e altre fonti spagnoli, Paulo Dybala vorrebbe giocare in Liga e sarebbe disposto a firmare con il Barcellona. In club blaugrana è da diversi anni sulle sue tracce e potrebbe approfittare del fatto che, il calciatore argentino, sia in scadenza con la Juventus. Inoltre, oltre al Barcellona, ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte e Paratici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Paulo, secondo alcuneche, potrebbe firmare con ilSecondo quanto riportato da Sport e altre fonti spagnoli, Paulovorrebbe giocare in Liga e sarebbe disposto a firmare con il. In club blaugrana è da diversi anni sulle sue tracce e potrebbe approfittare del fatto che, il calciatore argentino, sia in scadenza con la Juventus. Inoltre, oltre al, ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte e Paratici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

