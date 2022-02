Giustizia | Draghi | ‘migliorarla per ripresa paese | fare di più’ 2

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo consolidare una visione della giurisdizione, specie amministrativa, sempre più consapevole dell’impatto economico delle proprie decisioni – ha proseguito– Questa consapevolezza non deve essere un condizionamento dei giudizi, ma un utile elemento di conoscenza. Il giudice deve applicare le norme a una realtà che è mutevole e per farlo deve comprendere e conoscere quella realtà”. L'articolo CalcioWeb.

Così il premier Marioall'insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato. Con "le loro indiscusse professionalità, il Consiglio di Stato, il Tar, e l'intero sistema di...Occasione per la presentazione della "Relazione sull'attività dellaamministrativa" per il 2021. Dalla sanità agli appalti, interesse per le indicazioni del giudice amministrativoha ...(Adnkronos) – “Dobbiamo consolidare una visione della giurisdizione, specie amministrativa, sempre più consapevole dell’impatto economico delle proprie decisioni – ha proseguito Draghi – Questa ...Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di apertura ... In questi due anni di crisi sanitaria, la giustizia amministrativa ha dimostrato grande capacità di adattamento. È ...