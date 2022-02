Verissimo, Silvia Toffanin nella bufera, fa un gesto e il web si rivolta: “Che cattivo gusto …” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Belen Rodriguez ed Emma Marrone nella giornata di ieri sono state ospiti della puntata di Verissimo. È stata nell’una e nell’altro caso, una intervista davvero molto interessante visto che sia la showgirl argentina che la cantante salentina hanno raccontato molto nella loro vita privata e ovviamente hanno parlato anche della loro carriera. È sicuramente un momento positivo per entrambe visto che Belen è la nuova conduttrice del programma Le Iene, mentre Emma ha ottenuto un grande successo all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Insomma, le due artiste legate comunque da un ex in comune e hanno dato il meglio di sé durante la loro ospitata nel salotto di Silvia Toffanin. Verissimo, si alternano nello studio di Silvia Toffanin le due ex di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Belen Rodriguez ed Emma Marronegiornata di ieri sono state ospiti della puntata di. È stata nell’una e nell’altro caso, una intervista davvero molto interessante visto che sia la showgirl argentina che la cantante salentina hanno raccontato moltoloro vita privata e ovviamente hanno parlato anche della loro carriera. È sicuramente un momento positivo per entrambe visto che Belen è la nuova conduttrice del programma Le Iene, mentre Emma ha ottenuto un grande successo all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Insomma, le due artiste legate comunque da un ex in comune e hanno dato il meglio di sé durante la loro ospitata nel salotto di, si alternano nello studio dile due ex di ...

