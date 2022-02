Tennis: Carlos Alcaraz in top-20 a 18 anni, ma chi sono i più precoci? Il primo aveva solo 16 anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la splendida vittoria nel torneo ATP di Rio de Janeiro, il baby fenomeno Carlos Alcaraz è entrato nella top-20 del Tennis mondiale all’età di 18 anni 292 giorni, risultando uno dei più precoci di sempre, anche se non vicinissimo alla vetta di questa speciale classifica. Lo spagnolo è infatti solamente quattordicesimo, in una classifica dominata dall’americano Aaron Krickstein, capace di entrare tra i migliori 20 al mondo a 16 anni e 356 giorni il 23 luglio 1984, dopo la vittoria del suo secondo torneo in carriera in quel di Boston. L’americano diventò top-10 poco dopo, a 17 anni e 11 giorni, detenendo anche questo record, ma non riuscendo in carriera a spingersi oltre la sesta posizione, conquistando nove titoli e ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la splendida vittoria nel torneo ATP di Rio de Janeiro, il baby fenomenoè entrato nella top-20 delmondiale all’età di 18292 giorni, risultando uno dei piùdi sempre, anche se non vicinissimo alla vetta di questa speciale classifica. Lo spagnolo è infatti solamente quattordicesimo, in una classifica dominata dall’americano Aaron Krickstein, capace di entrare tra i migliori 20 al mondo a 16e 356 giorni il 23 luglio 1984, dopo la vittoria del suo secondo torneo in carriera in quel di Boston. L’americano diventò top-10 poco dopo, a 17e 11 giorni, detenendo anche questo record, ma non riuscendo in carriera a spingersi oltre la sesta posizione, conquistando nove titoli e ...

