Sinner e il nuovo allenatore: "Ecco perché ho scelto Vagnozzi" (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Dubai il talento altoatesino, Jannik Sinner, va in campo con il nuovo allenatore, cambiato dopo sette anni: Simone Vagnozzi sostituisce Riccardo Piatti

MarcoGhittoni : @fpav abbiamo prenotato di nuovo per le #NittoATPFinals ! Spero di vedere #Sinner #Nadal e #Berrettini e magari #Alcaraz - tutticonvocati : ???@VinceMartucci: '#Sinner aveva palesato da tempo il bisogno dell'aiuto di un nuovo allenatore e probabilmente… - tutticonvocati : Mentre Alcaraz fa fuori #Berrettini e #Fognini nel giro di poche ore, a Dubai sta per iniziare il primo torneo con… - Sebastiano73 : @FiorinoLuca #Sinner non facilissimo, ma finale alla portata. #Fokina al primo turno non è proprio semplice, poi… - AuNovati2 : RT @Eurosport_IT: Nel 2018 ha centrato le semifinali del Roland Garros, alla guida di Marco Cecchinato ?????? #Sinner | #EurosportTENNIS | #V… -