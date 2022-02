(Di lunedì 21 febbraio 2022): “Ilse non succedono altri guai e se l’allenatore sta attento alle sostituzioni – puòper lo Scudetto”A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo, ex calciatore ed ex allenatore del. Queste le sue parole: SULVINCITORE DELLO SCUDETTO? “Scudetto? Guardavo la squadra e in tempi non sospetti ne parlai. Io dico che illotterà ma queste partite devono essereportata della squadra, al di là dei problemi e degli infortuni. -afferma– E’ inconcepibile che una squadra di questo livello abbia già accumulato 18 infortuni muscolari....

Advertising

Enzovit : Montefusco: 'Il Napoli può lottare fino alla fine se...'' - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Montefusco: 'Napoli più forte, Spalletti fa bene a cambiare con il Cagliari' - - ilnapolionline : Montefusco: 'Napoli più forte, Spalletti fa bene a cambiare con il Cagliari' - - MondoNapoli : Montefusco: 'Il Napoli può lottare fino alla fine. Spalletti fa bene a far ruotare la squadra' -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montefusco: 'Il Napoli può lottare fino alla fine, mi preoccupano solo gli infortuni' -

Ultime Notizie dalla rete : Montefusco Napoli

... del quartiere, di come vivere', aggiunge. 'Abbiamo affrontato e continueremo ad ... Da questi viaggi dentrosono nate idee, progetti, iniziative che hanno costruito la mostra diffusa: ...La battaglia per la località turistica Baia Domizia, il pantano, il bradisismo die Pozzuoli ... Fondamentale la collaborazione con i sindaci Guido Di Leone, Lorenzo Di Iorio, Carloa ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore."Scudetto? Guardavo la squadra e in tempi ...Parte oggi, e rimarrà allestita fino al 26 febbraio, la mostra diffusa di Habitart. Sei giorni in giro per la città di Napoli per scoprire il progetto di educazione formale e informale della cooperati ...