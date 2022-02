Iervolino a Radio Rai 1 | «Restyling dell’Arechi oppure un nuovo stadio Bonomi per la Lega»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) SALERNO – Danilo, presidente della Salernitana, è intervenuto aAnch’io Sport su Rai1 a proposito della situazione di classifica della Salernitana, ma ha parlato anche della possibilità di rinnovare l’Arechi e dell’elezione delpresidente dellaSerie A: “Non abbiamo tantissime chance, altrimenti vorrebbe dire non guardare la realtà, però non sono così misere. Le ultime tre gare abbiamo rischiato di vincerle. Ho visto una grinta incredibile: con lo Spezia non ci è stato concesso un rigore nel finale, contro il Genoa Miakel è scivolato proprio nel momento di calciare, col Milan abbiamo fatto una prestazione prestazione incredibile. Il fioretto di Nicola a Crotone? Credo che stavolta potrebbe arrivare anche a Berlino. Sono fiducioso”. Sul progetto e sullo ...

E' una figura istituzionale autorevole - ha dettoAnch'io lo Sport su Radio1 - che può avere un dialogo costante con il Governo e che può avere quella managerialità in grado di ...Intervistato ai microfoni diAnch'Io Sport , il nuovo presidente granata Daniloha sottolineato: ' Non abbiamo tantissime chance, altrimenti vorrebbe dire non guardare la realtà, però ...C'e' tanto da fare' Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino a radio Anch'io sport dopo la bella prestazione con il Milan: 'sullo stadio da qui a trenta giorno capiremo quale è la soluzio ...Il numero uno della Salernitana punta sul presidente di Confindustria come reggente della Lega. I rapporti coi procuratori vanno limitati ...