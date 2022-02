I ragazzi vaccinati con tre dosi hanno maggiori probabilità di contagiarsi, dice ora l’Istituto Superiore di Sanità (Di lunedì 21 febbraio 2022) La questione è stata messa in evidenza dagli ultimi report dell’Istituto Superiore della Sanità: la terza dose espone i giovani ad un maggiore rischio di contrarre il Covid. Non è il primo paradosso che emerge dai report dell’Istituto Superiore della Sanità. A Novembre era venuto a galla che tra le persone con più di 80 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 febbraio 2022) La questione è stata messa in evidenza dagli ultimi report deldella: la terza dose espone i giovani ad un maggiore rischio di contrarre il Covid. Non è il primo paradosso che emerge dai report deldella. A Novembre era venuto a galla che tra le persone con più di 80 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : @SC01010101 @fracchio_2 @oscarpaperi @Gabriel23322863 @giulianol Si, sono abbastanza sicuro che lo fosse. In Lombar… - DFSSte : @LegaSalvini fine del green pass! Basta obblighi vaccinali! L’Italia sta implodendo! Economia al tracollo! Famiglie… - abunabuana : RT @BellocchiMaria: @valy_s @myrtamerlino Già si può giocare a tennis all’aperto senza SGP e Roma è outdoor. Il che non cancella l’infamia… - elivito : RT @BellocchiMaria: @valy_s @myrtamerlino Già si può giocare a tennis all’aperto senza SGP e Roma è outdoor. Il che non cancella l’infamia… - valy_s : RT @BellocchiMaria: @valy_s @myrtamerlino Già si può giocare a tennis all’aperto senza SGP e Roma è outdoor. Il che non cancella l’infamia… -