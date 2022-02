Cuzzupi UGL | “Il sistema scuola è ormai in crisi evidente Occorre pensare ad un nuovo modello”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La pandemia non è ancora passata, i problemi evidenziati non hanno trovato alcuna soluzione, il precariato rimane tale nonostante i diversi concorsi sbandierati che per mai risolvono la questione di fondo, il rispetto verso la classe docente, a partire dagli stipendi, èai minimi termini, ecco, questa è la situazione dell’Istituzione scolastica. L'articolo .

"Si " afferma il Segretario Nazionale dell'Scuola Ornella"" siamo al punto che se non si determina al più presto una vera e propria riforma complessiva dell'Istituzione scolastica, anche ...Lo afferma, in una nota, Ornella, segretario confederale dell'Calabria. 'L'Calabria è da sempre impegnata - prosegue- a denunciare il balletto a cui il teatrino della ...(ASI) La pandemia non è ancora passata, i problemi evidenziati non hanno trovato alcuna soluzione, il precariato rimane tale nonostante i diversi concorsi sbandierati che per mai risolvono la question ...I ragazzi protestano, il personale è disorientato, le famiglie perplesse. La scuola deve essere qualcosa di diverso e noi siamo pronti a confrontarci.