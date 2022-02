Covid | Campania | 14 vittime in 48 ore

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.320 i nuovi positivi alin, su 19.880 test esaminati. Il tasso di incidenza è all’11,67%, in discesa rispetto al 12,36 di ieri. Quattordici lenelle ultime 48 ore, cui si aggiungono sette decessi registrati in ritardo dai giorni precedenti. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (55), mentre quelli in degenza risalgono a quota 984 (+13). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Consueto appuntamento con il bollettino del 21 febbraio 2022 emesso dall'Unità di crisi della Regione Campania che ci aggiorna quotidianamente sui dati dei contagi Covid-19 in ... Sono 2.320 i nuovi positivi al Covid in Campania, su di un totale di 19.880 tamponi esaminati. Il tasso di positività scende ancora: è all'11,67%, era al 12,36 di ieri. Quattordici le vittime nelle ul ...