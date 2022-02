Campionato invernale Vela d’Altura Bari | le classifiche dopo cinque prove

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sole, cielo terso, temperature primaverili e un vento leggero da maestrale hanno accompagnato la terza giornata del XXII“Città di”, valido anche per la selezione aldell’VIII zona FIV – Coppa dei Campioni 2022. La regata in programma, la cui organizzazione è stata curata dal CN Il Maestrale, è stata la prima delle due costiere inserite nel programma di questoAltura, le regate Tutte le imbarcazioni iscritte sono scese in acqua al mattino presto per raggiungere il campo di regata posizionato questa volta sul lungomare Nord di. Un triangolo con partenza tra il ...

Cosenza2punto0 : Svolta a Cosenza la 3° tappa del campionato invernale di regolarità per Vespa - Area Sud ? - ilnautilus : XXII CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA “CITTÀ DI BARI” DOPO CINQUE PROVE E UNO SCARTO IN TESTA ANDA YA (Crociera… - Veladuepuntozer : Campionato Invernale di Napoli, tra delfini e bel tempo vincono Chiara, Gaba - Zerogradinord : Campionato Invernale di Napoli, tra delfini e bel tempo vincono Chiara, Gaba e Scugnizza - Trmtv : Bari, nuova gara del XXII Campionato invernale Vela d’Altura “Città di Bari” -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato invernale

Anzio - Sabato 19 febbraio è andata in scena nel golfo di Anzio un'altra grande giornata di mare organizzata dalla Lega Navale Italiana di Anzio per ilFinn e l'ultima prova dei windsurfer. Vento di Scirocco teso oscillante e onda formata hanno messo in spolvero sul Finn le doti atletiche di Matteo Iovenitti del circolo ...Bari - (Alessandra Montemurro) Sole, cielo terso, temperature primaverili e un vento leggero da maestrale hanno accompagnato la terza giornata del XXIIVela d'Altura 'Città di Bari' , valido anche per la selezione alVela d'Altura dell'VIII zona FIV " Coppa dei Campioni 2022. La regata in programma, la cui ...Ogni domenica in centinaia scendono in acqua. A tutte le età. E non solo a Bari. Da Ugento a Trani piccoli campioni crescono ...CAPOSILE (Ve) - Gara di campionato invernale di tiro a volo per il titolo di campione regionale di fossa olimpica. La prima prova si è disputata al tiro a volo "G. Rosatti" ...