Bologna | Mihajlovic | «Arnautovic ha fatto quello che sa fare»

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Spezia Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Spezia. Le sue parole: PARTITA – «Sicuramente abbiamo attraversato un momento difficile, ma alla fine abbiamo vinto meritatamente nonostante lo svantaggio. C’è dai complimenti ai ragazzi, ora testa a sabato». RISULTATI – «Alcuni risultati negativi sono stati dovuti al Covid e alla condizione non ottimale. Dalla sosta fino ad oggi ci siamo allenati bene e siamo saliti di condizione. Oggi al di là dei moduli è stato importante l’atteggiamento dei ragazzi. Merito loro perché mi hanno dimostrato fiducia e disponibilità».– «Ha ...

Il tabellino(3 - 4 - 3): Skorupski, Bonifazi (19' st Soumaoro), Binks (26' st Vignato), ... All.:. Spezia (4 - 2 - 3 - 1) : Provedel, Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca (13' st Bastoni), ...