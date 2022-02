Torta morbida all’ananas: incredibilmente soffice, senza bilancia! (Di domenica 20 febbraio 2022) La Torta morbida all’ananas è un lievitato soffice e goloso, aromatizzato alla vaniglia. Ricoperto da una crosticina a base di cocco, cannella e zucchero. Un viaggio esotico di andata e ritorno ad ogni boccone. Perfetta a fine pasto per chiudere in dolcezza, è deliziosa per accompagnare il tè delle cinque. Offritela alle amiche di sempre, ne resteranno estasiate. E le sorprese non finiscono. Non vi servirà neppure la bilancia, ma una tazza, un cucchiaio e un cucchiaino per dosare gli ingredienti. Procuratevi quindi: per la base: uova, 2 zucchero, 1 tazza farina, 1,5 tazza olio di semi, ½ tazza yogurt bianco o al limone, ½ tazza panna, ½ tazza estratto di vaniglia, 1 cucchiaino sale, ½ cucchiaino lievito in polvere, 2 cucchiaini ananas sciroppato, 1 barattolo per il crumble: zucchero, 2 cucchiai cocco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 20 febbraio 2022) Laè un lievitatoe goloso, aromatizzato alla vaniglia. Ricoperto da una crosticina a base di cocco, cannella e zucchero. Un viaggio esotico di andata e ritorno ad ogni boccone. Perfetta a fine pasto per chiudere in dolcezza, è deliziosa per accompagnare il tè delle cinque. Offritela alle amiche di sempre, ne resteranno estasiate. E le sorprese non finiscono. Non vi servirà neppure la bilancia, ma una tazza, un cucchiaio e un cucchiaino per dosare gli ingredienti. Procuratevi quindi: per la base: uova, 2 zucchero, 1 tazza farina, 1,5 tazza olio di semi, ½ tazza yogurt bianco o al limone, ½ tazza panna, ½ tazza estratto di vaniglia, 1 cucchiaino sale, ½ cucchiaino lievito in polvere, 2 cucchiaini ananas sciroppato, 1 barattolo per il crumble: zucchero, 2 cucchiai cocco ...

