Tonga | dopo il disastro arrivano gli aiuti da Pechino e le donazioni di Elon Musk

(Di domenica 20 febbraio 2022) A seguito dell’eruzione del vulcano Hungadi metà gennaio, che ha provocato maremoti abbattutisi anche sulle isole vicine, verso l’arcipelago distanno affluendo generosida diversi Stati, nonché da enti privati. La Banca Mondiale ha calcolato danni per 90,4 milioni di dollari a causa delle perdite per l’agricoltura, il commercio e il turismo (che prima del coronavirus costituiva un quinto del PILno).è il Paese che più di ogni altro al mondo dipende dalle rimesse dall’estero, avendo avuto nel 2020 quasi il 40% del PIL fatto da bonifici mandati dai suoi emigrati: oggi più che mai saranno proprio loro a finanziare la ricostruzione dell’economia nazionale. Gli effetti iniziali della catastrofe hanno colpito l’85% della popolazione dell’arcipelago, ma oltre alle sofferenze ...

Advertising

akakarolina : RT @DF_SaveChildren: A #Tonga il dramma non si ferma. Circa 1.500 donne incinta potrebbero avere bisogno di supporto dopo il terribile #tsu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga dopo

... trenta minutisi sarebbe inabissato in quello Pacifico: un gran botto in ogni caso, altro che gli tsunami di Fukushima e, di recente, a. Pure i dinosauri sarebbero ancora qui. Mezz'ora in ...... in Australia, Nuova Zelanda, a, alle Fiji, in Tasmania, Papua Nuova Guinea, Canada, fino ...che negli ultimi anni la staffetta l'avevano già raccolta Carlo e Camilla: oggi la duchessa di ...Pechino vuole accrescere la presenza nel cuore del Pacifico per penetrare lo spazio marittimo attualmente nella completa disponibilità di Washington.Ucraina, colpi di artiglieria su un asilo: ferite due maestre, Kiev accusa i separatisti play 0 • di Videonews Ucraina, colpi di artiglieria su un asilo: ferite due maestre, Kiev accusa i separatisti ...