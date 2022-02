Romagnoli, la Juventus resta interessata al giocatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo Il Tempo i bianconeri sarebbero ancora interessati a Romagnoli. La Lazio ha già presentato un’offerta al giocatore Regna l’incertezza sul futuro di Alessio Romagnoli. L’attuale capitano del Milan andrà in scadenza a fine stagione e probabilmente non rinnoverà il contratto. Il difensore sembrerebbe poter partire verso un’altra destinazione, con la Lazio che sembrerebbe essere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo Il Tempo i bianconeri sarebbero ancora interessati a. La Lazio ha già presentato un’offerta alRegna l’incertezza sul futuro di Alessio. L’attuale capitano del Milan andrà in scadenza a fine stagione e probabilmente non rinnoverà il contratto. Il difensore sembrerebbe poter partire verso un’altra destinazione, con la Lazio che sembrerebbe essere L'articolo

Advertising

Marcojuve1994 : La Juve rimane interessata a Romagnoli… - pol2187 : Sarò ovviamente felicissimo... Ma far passare una Juventus al 4° posto a fine maggio come un miracolo di Allegri an… - MondoBN : MERCATO, Duello Juve-Lazio per Alessio - gilnar76 : Calciomercato #Milan: anche la Juventus in corsa per Romagnoli #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Milan, #Juventus ancora su #Romagnoli -