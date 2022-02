Psg, Leonardo è una furia: “L’arbitro ha voluto fischiare tutto contro di noi” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Ho avuto l’impressione che L’arbitro volesse fischiare tutto contro di noi. Abbiamo subito due gol quasi subito ed è stato meritato è vero ma poi tutte le decisioni delL’arbitro erano a nostro sfavore”.Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, è una furia al termine della sconfitta contro il Nantes per 3-1, partita che dopo pochi minuti era già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Sul banco degli imputati c’è L’arbitro: “Ha messo i calciatori a rischio infortunio – ha proseguito Leonardo al termine della partita – Falli su Neymar, su Mbappé, su Messi. Ha dato un minuto di recupero e quattro dopo ha dato rigore. Insomma, penso che ci fosse il desiderio di fischiare contro di noi. ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Ho avuto l’impressione chevolessedi noi. Abbiamo subito due gol quasi subito ed è stato meritato è vero ma poi tutte le decisioni delerano a nostro sfavore”.Il direttore sportivo del Psg,, è unaal termine della sconfittail Nantes per 3-1, partita che dopo pochi minuti era già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Sul banco degli imputati c’è: “Ha messo i calciatori a rischio infortunio – ha proseguitoal termine della partita – Falli su Neymar, su Mbappé, su Messi. Ha dato un minuto di recupero e quattro dopo ha dato rigore. Insomma, penso che ci fosse il desiderio didi noi. ...

Advertising

sportface2016 : #Psg, #Leonardo è una furia contro l'arbitro: 'Ha voluto fischiare tutto contro' #NantesPsg - foot365 : Pochettino calme Leonardo - MCalcioNews : Il PSG crolla, Leonardo non ci sta: 'L'arbitro fischiava solo contro di noi' - PSGRelay : RT @CalcioPillole: #PSG, pronto l'affondo di Leonardo per convincere #Mbappé a rimanere a Parigi - CalcioPillole : #PSG, pronto l'affondo di Leonardo per convincere #Mbappé a rimanere a Parigi -