Pagelle Inter-Sassuolo 0-2, voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Pagelle di Inter-Sassuolo 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Nel primo tempo neroverdi scatenati e in gol per due volte con Raspadori e Scamacca, nella ripresa c’è la reazione dei nerazzurri ma tantissima confusione da parte dei padroni di casa con gli ospiti che tante volte sfiorano il tris. Di seguito i voti ai protagonisti. Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 6.5, de Vrij 5, Dimarco 4.5; Darmian 6 (1’ st Dumfries 6), Barella 5.5, Gagliardini 5 (1’ st Dzeko 4.5), Calhanoglu 5 (33’ st Vidal sv), Perisic 6 (33’ st D’Ambrosio sv); Sanchez 5.5, Lautaro Martinez 5. In panchina: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Sangalli, Carboni, ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi0-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiseiesima giornata di. Nel primo tempo neroverdi scatenati e in gol per due volte con Raspadori e Scamacca, nella ripresa c’è la reazione dei nerazzurri ma tantissima confusione da parte dei padroni di casa con gli ospiti che tante volte sfiorano il tris. Di seguito iai protagonisti.(3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 6.5, de Vrij 5, Dimarco 4.5; Darmian 6 (1’ st Dumfries 6), Barella 5.5, Gagliardini 5 (1’ st Dzeko 4.5), Calhanoglu 5 (33’ st Vidal sv), Perisic 6 (33’ st D’Ambrosio sv); Sanchez 5.5, Lautaro Martinez 5. In panchina: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Sangalli, Carboni, ...

Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - sportface2016 : #InterSassuolo 0-2, le pagelle e il tabellino - SimoneTogna : #InterSassuolo, le pagelle: i nerazzurri non segnano nemmeno con le mani, quante insufficienze nella squadra di Inz… - Sport_Fair : #InterSassuolo, le pagelle di SportFair: adesso è crisi per i nerazzurri, tonfo casalingo e brutto stop per la cors… - passione_inter : ?? FINISCE QUI Blackout Inter, annientata dal Sassuolo dopo un orribile primo tempo. Non basta la grinta nella ripr… -