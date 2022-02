LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutto in bilico, Svezia avanti 4-3 prima dell’ultimo end! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Britannici che andranno a caccia dei due punti, mentre Edin e compagni potrebbero anche accettare di subire un punto per poi avere il martello nell’extra end. 10.12 Ultimi tiri di ordinaria amministrazione, ci si gioca tutto nell’ultimo e decisivo end!!! 4-3 Svezia, ma la Gran Bretagna avrà il martello nella prossima mano. 10.10 Splendida doppia bocciata di Hardie! Si profila una mano nulla molto favorevole per il Team GB! 10.08 Hardie commette un piccolo errore. Sfuma probabilmente la possibilità britannica di marcare due punti in questo end. 10.06 Eriksson sblocca una situazione intricata, ma i britannici possono ancora provare a fare due punti. 10.04 A metà nono end, sono ancora aperti diversi scenari ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Britannici che andranno a caccia dei due punti, mentre Edin e compagni potrebbero anche accettare di subire un punto per poi avere il martello nell’extra end. 10.12 Ultimi tiri di ordinaria amministrazione, ci si giocanell’ultimo e decisivo!! 4-3, ma laavrà il martello nella prossima mano. 10.10 Splendida doppia bocciata di Hardie! Si profila una mano nulla molto favorevole per il Team GB! 10.08 Hardie commette un piccolo errore. Sfuma probabilmente la possibilità britannica di marcare due punti in questo end. 10.06 Eriksson sblocca una situazione intricata, ma i britannici possono ancora provare a fare due punti. 10.04 A metà nono end, sono ancora aperti diversi scenari ...

