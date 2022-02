Guardiola | «Il Tottenham che mi aspettavo Kane? Tutti sanno che lo volevo»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Man City,: «Non posso rimproverare nulla alla mia squadra. Abbiamo comunque creato diverse occasioni». Pepha parlato alla BBC a margine della sconfitta subita coldi Antonio Conte. PARTITA – «Non posso rimproverare nulla alla mia squadra che è rimasta in attacco per tutto il tempo. Era molto difficile trovare spazio e profondità ma sono contento perché la squadra è riuscita comunque a creare diverse occasioni da gol. Ilha giocato la partita che mi, si sono arroccati per trovare e sfruttare lo spazio con Kulusevski, Son esfruttando a dovere le caratteristiche di Harry, che riesce a tenere il pallone e far salire la squadra lanciando i compagni. Sono stati davvero efficaci e noi non siamo riusciti a trovare lo slancio per ...

Beffa tremenda per, che mantiene sei punti di vantaggio sul Liverpool con una gara in più. Manchester City -, il tabellino: Manchester City (3 - 4 - 3): Ederson; Walker, Ruben ...Antonio Conte ha vinto il confronto diretto con Pep, Manchester City -è finita 2 - 3: primo gol per Dejan KulusevskiPrometteva spettacolo Manchester City -e non ha tradito le attese. Il confronto diretto trae ...Beffa tremenda per Guardiola, che mantiene sei punti di vantaggio sul Liverpool con una gara in più. Manchester City-Tottenham, il tabellino: Manchester City (3-4-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, ...La Premier League si riapre grazie ad Antonio Conte. Il Tottenham dell'ex tecnico dell'Inter è andato a vincere per 3-2 sul campo del Manchester City di Pep Guardiola al termine di un match davvero ...