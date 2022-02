Dubai su SuperTennis | subito Musetti-Djokovic e Sinner-Davidovich Fokina

(Di sabato 19 febbraio 2022) Al "Duty Free Tennis Championships" (live da lunedì su) Lorenzo, in gara con una wild card, trova il n.1 del mondo e del seeding che torna in campo dopo il “caso Australia”, ostacolo spagnolo per Jannik, quarta testa di serie. Rublev e Auger-Aliassime gli altri top 10 al via

Advertising

infoitsport : WTA Dubai, otto Top 10 al via: che show su SuperTennis -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai SuperTennis

", la tv della FIT segue in diretta e in esclusiva l'ATP 500 di. Questa la programmazione: lunedì 15 marzo - LIVE alle ore 11.00, 13.00, 16.00 e 18.00 martedì 16 marzo - LIVE alle ...Ad esempio il torneo di, il primo di Jannik Sinner con il nuovo coach Simone Vagnozzi, trasmesso in Italia in esclusiva su, in Francia sarà visibile solo per gli abbonati su ...Ad esempio il torneo di Dubai, il primo di Jannik Sinner con il nuovo coach Simone Vagnozzi, trasmesso in Italia in esclusiva su SuperTennis, in Francia sarà visibile solo per gli abbonati su ...Jelena Ostapenko e Veronika Kudermetova si sfideranno in occasione della finale del Wta 500 di Dubai 2022, prestigioso torneo sul ... la diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del ...