Dl Bollette | intervento da 7 miliardi | la soddisfazione di Salvini

ROMA – Dopo due mesi di lotta della Lega, oggi un primo intervento da 7 miliardi per aiutare famiglie e lavoratori a pagare le Bollette di luce e gas. Chi la dura la vince!". Lo afferma sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando il Dl Bollette in discussione ieri in Cdm. E il senatore del Carroccio Alberto Bagnai aggiunge: "Grazie alla determinazione della Lega e di Matteo Salvini, che lo scorso dicembre ha incontrato alcune realtà produttive e ha lanciato per primo l'allarme, un segnale concreto contro il caro Bollette. Merito sicuramente dell'impegno della Lega, ma ora servono altri interventi per aiutare ancora famiglie, imprese ed enti locali. Il governo dovrà fare altri passi". E Massimo Casanova, europarlamentare Lega – ID, conclude parlando di ...

