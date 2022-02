"Cosa ha ricominciato a fare". Pio e Amedeo umiliano Belen: imbarazzo e gelo con la De Filippi (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio e Amedeo sono molto amati ma anche piuttosto divisivi per il loro modo di trattare con il politicamente corretto. Dopo il successo di Felicissima Sera, lo show andato in onda l'anno scorso su Canale 5, e quello del film Belli Ciao uscito al cinema nel 2022, il duo comico è tornato a C'è Posta per te, dove ormai sono degli ospiti abituali. Maria De Filippi li ha scelti per il sesto appuntamento della stagione - che come sempre sta riscuotendo un successo enorme a livello di ascolti - per fare un sorpresa a Pasquale Iannuzzi, un anziano signore con cui già avevano avuto a che fare in occasione di Felicissima Sera. “C'è una persona che ha subito un torto e ci sentiamo anche un po' responsabili”, hanno dichiarato Pio e Amedeo. I quali, prima di procedere con lo scopo del programma, si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio esono molto amati ma anche piuttosto divisivi per il loro modo di trattare con il politicamente corretto. Dopo il successo di Felicissima Sera, lo show andato in onda l'anno scorso su Canale 5, e quello del film Belli Ciao uscito al cinema nel 2022, il duo comico è tornato a C'è Posta per te, dove ormai sono degli ospiti abituali. Maria Deli ha scelti per il sesto appuntamento della stagione - che come sempre sta riscuotendo un successo enorme a livello di ascolti - perun sorpresa a Pasquale Iannuzzi, un anziano signore con cui già avevano avuto a chein occasione di Felicissima Sera. “C'è una persona che ha subito un torto e ci sentiamo anche un po' responsabili”, hanno dichiarato Pio e. I quali, prima di procedere con lo scopo del programma, si sono ...

