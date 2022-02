Zakia Seddiki vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio: “Ancora non credo a quello che è successo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ospite a Verissimo la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo durante un agguato. Zakia Seddiki è la vedova dell’ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio scorso. Quel giorno nella Repubblica Democratica del Congo doveva esserci anche lei ma non era partita solo perché la madre non poteva tenergli le bambine. Aveva rinunciato a quel viaggio, ad accompagnare il suo Luca, poi la terribile notizia. A distanza di un anno Zakia non riesce Ancora a credere che sia successo davvero; alle sue figlie ha raccontato che il papà ha avuto un incidente e che il medico non è riuscito a salvarlo. E’ una mancanza che continua a fare male, le piccole lo sognano di continuo ma lei spiega che non ha più paura del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ospite a Verissimo la moglie di, l’ambasciatore ucciso in Congo durante un agguato.è laitaliano ucciso il 22 febbraio scorso. Quel giorno nella Repubblica Democratica del Congo doveva esserci anche lei ma non era partita solo perché la madre non poteva tenergli le bambine. Aveva rinunciato a quel viaggio, ad accompagnare il suo, poi la terribile notizia. A distanza di un annonon riescea credere che siadavvero; alle sue figlie ha raccontato che il papà ha avuto un incidente e che il medico non è riuscito a salvarlo. E’ una mancanza che continua a fare male, le piccole lo sognano di continuo ma lei spiega che non ha più paura del ...

