VIDEO Tennis, ATP Rio 2022: Lorenzo Sonego cede a Kecmanovic: highlights e sintesi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lorenzo Sonego è costretto a capitolare per la seconda volta in meno di un mese al serbo Miomir Kecmanovic. Dopo la sconfitta subita al terzo turno degli Australian Open, lo stesso copione si ripete al secondo turno del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro. Dopo un ottimo inizio, in cui l'azzurro si porta subito sul 2-0, strappando il servizio all'avversario, iniziano le difficoltà per il Tennista torinese. Tanti errori, poca concretezza nei momenti importanti e un atteggiamento meno grintoso e combattivo del solito, tratto su cui Sonego fa sempre grande affidamento. Alla fine il punteggio recita 0-2 per il serbo (5-7, 4-6). Occasione sprecata per il numero 20 al mondo, da cui ci si aspetta tanto in questa fase della stagione in cui si giocano molti tornei sulla terra rossa, su cui nello scorso anno, ...

