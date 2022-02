Verissimo | anticipazioni e ospiti di sabato 19 e domenica 20 febbraio

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 18 febbraio 2022)19 e202022, andranno in onda due nuove puntate di. Il doppio appuntamento settimanale con il talk show di Canale 5 è fissato anche questa settimana per le ore 16:30 e si potrà seguire anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. La conduttrice Silvia Toffanin avrà l'occasione di intervistare numerosifamosi che si susseguiranno nel suo studio durante i pomeriggi di questo weekend.: glidi192022 La puntata diin onda192022 sarà come sempre ricca di grandiche arriveranno in studio per farsi intervistare. Silvia Toffanin ...