Sull'Ilva il Governo va sotto per colpa del Pd (Di venerdì 18 febbraio 2022) Draghi ha lasciato di soppianto il Consiglio europeo chiedendo a Macron di leggere l'intervento italiano, per correre al Quirinale a incontrare Mattarella e subito dopo i vertici dei partiti di una maggioranza che non tiene più. Durante la notte infatti, mentre Draghi era a Parigi, il Governo è andato sotto in commissione bilancio su quattro emendamenti al decreto milleproroghe. Non si è trattato però, come ora racconta Enrico Letta, di un bliz notturno. Nè è vera la sua ricostruzione che fa ricadere tutta la colpa alla Lega. Il Governo è andato sotto su un articolo che riguardava Ilva, e che solo la Draghi e Lega hanno difeso fino all'ultimo minuto. Su Panorama avevamo annunciato in anteprima ciò che sarebbe accaduto, perché aldilà di ciò che racconta oggi il Pd, i segnali c'erano ...

