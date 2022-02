Soleil Sorge critica gli autori del GFVip per la disparità di trattamento (Di venerdì 18 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6. Nel post-puntata Soleil Sorge ha puntato il dito contro gli autori del reality show: l’accusa della 27enne italo-americana è quella di avere trattato le frasi di Nathalie Caldonazzo in modo differente da quello che era accaduto con lei. Lo sfogo della concorrente Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare. Il motivo? Oltre ad avere sfiorato la rissa con Alex Belli, ha continuato a parlare senza microfono. Nel post-puntata, Soleil Sorge ha detto la sua su quanto accaduto. Nel dettaglio, la 27enne ha rassicurato il coinquilino di non prendersela più di tanto: “Mi dispiace, perché ne ho sentite di robe io”. Successivamente Soleil ha sparato a zero sul modus-operandi degli ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6. Nel post-puntataha puntato il dito contro glidel reality show: l’accusa della 27enne italo-americana è quella di avere trattato le frasi di Nathalie Caldonazzo in modo differente da quello che era accaduto con lei. Lo sfogo della concorrente Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare. Il motivo? Oltre ad avere sfiorato la rissa con Alex Belli, ha continuato a parlare senza microfono. Nel post-puntata,ha detto la sua su quanto accaduto. Nel dettaglio, la 27enne ha rassicurato il coinquilino di non prendersela più di tanto: “Mi dispiace, perché ne ho sentite di robe io”. Successivamenteha sparato a zero sul modus-operandi degli ...

