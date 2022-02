Roma, focolaio a Trigoria: quattro calciatori positivi al Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) focolaio in casa Roma : il club ha comunicato che a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al Covid - 19. I nomi ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022)in casa: il club ha comunicato che a seguito dei controlli svolti,sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultatial- 19. I nomi ...

