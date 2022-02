Pancia gonfia, colon irritabile e problemi intestinali: i rimedi per fare pace con la nostra pancia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) - Milano, 18 febbraio 2022. Il nostro intestino è considerato un vero e proprio “secondo cervello”. È proprio lì che si accumulano stress, ansia e preoccupazioni. A questo si aggiungono un'alimentazione scorretta, cure antibiotiche, intolleranze, alimentazione, stile di vita. Il risultato sono spiacevoli problemi che possono interferire molto con la nostra vita quotidiana. Ecco come risolvere i fastidiosi disturbi legati alla disbiosi intestinale come colon irritabile, gonfiore addominale, meteorismo, stitichezza o dissenteria: 1. Aiutare i batteri buoni con un protocollo di probiotici La flora batterica che popola il nostro intestino è 10 volte superiore al numero di cellule del nostro corpo e si compone di “batteri buoni” e “batteri cattivi”, che impattano sul ph interno creando – o distruggendo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) - Milano, 18 febbraio 2022. Il nostro intestino è considerato un vero e proprio “secondo cervello”. È proprio lì che si accumulano stress, ansia e preoccupazioni. A questo si aggiungono un'alimentazione scorretta, cure antibiotiche, intolleranze, alimentazione, stile di vita. Il risultato sono spiacevoliche possono interferire molto con lavita quotidiana. Ecco come risolvere i fastidiosi disturbi legati alla disbiosi intestinale come, gonfiore addominale, meteorismo, stitichezza o dissenteria: 1. Aiutare i batteri buoni con un protocollo di probiotici La flora batterica che popola il nostro intestino è 10 volte superiore al numero di cellule del nostro corpo e si compone di “batteri buoni” e “batteri cattivi”, che impattano sul ph interno creando – o distruggendo - ...

Advertising

abovtlou_ : oggi ho la pancia gonfia perchè :( - zagor70 : 'Cuccioli malati con la pancia gonfia trovati a prendersi cura l'uno dell'altro' - mattichh : Nel frattempo la mia bf 'no mattia ti sto troppo pensando adesso perché ho i crampi all pancia sto malissimo sono g… - Sorgizzata : RT @GVCCILOUIS: Ma che problemi hanno le principesse se gli altri a volte non voglio mangiare la pasta? “Non mi interessa se hai la pancia… - Sorgizzata : RT @smilemorefor22: #gfvip Lulù: non sopporto chi si lamenta non mangia la pasta perché sono a dieta, si gonfia la pancia ma vaffanculo! P… -