Manchester United, Bruno Fernandes e il post pro - Ronaldo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Manchester (Inghilterra) - Si parla di spogliatoio spaccato nei Red Devils, di due diverse fazioni presenti e di un clima di tensione . Da una parte Maguire, dall'altra Ronaldo , con il resto dei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 febbraio 2022)(Inghilterra) - Si parla di spogliatoio spaccato nei Red Devils, di due diverse fazioni presenti e di un clima di tensione . Da una parte Maguire, dall'altra, con il resto dei ...

Advertising

LoOoVeR_7 : RT @90sfootball: Alessandro Nesta vs Manchester United in the 1999 UEFA Super Cup (via @SelecaoTalk) - CalcioPillole : #ManchesterUnited, Maguire vs CR7 per la fascia da capitano. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Calcio, 'CR7 vuole fascia di capitano'. Scoppia caso al Manchester United - MCalcioNews : Carragher: 'Il Manchester United ha sbagliato a prendere Ronaldo e farebbe peggio a confermarlo' - SkyTG24 : Calcio, 'CR7 vuole fascia di capitano'. Scoppia caso al Manchester United -