GfVip | Alessandro Basciano finisce nei guai | la sanzione disciplinare è ufficiale

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Grande Fratello Vip”, nuovi colpi di scena:neie ladecisa dal programma è molto severa Come al solito, anche in quest’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda abbiamo potuto assistere a un mix di colpi di scena e di emozioni. Tra alti e bassi i protagonisti del programma continuano a stupire il pubblico. Elemento fondamentale del programma, insieme all’ormai famoso triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, abbiamo avuto un inaspettato colpo di scena.All’inizio della trasmissione infatti, è proprio il conduttore e padrone di casa Alfonso Signorini a svelare chesubirà una ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alessandro, Barù, Kabir e Nathaly. #GFVIP - choukinetta : RT @ale_dillo: E mentre ci sarà un provvedimento per Alessandro... Questo è passato in cavalleria #gfvip - ciao1414 : RT @AlessiaGuetti: #basciagoni Raga dai,non sono Antonio e Jessica il problema,anzi meno male che gli tengono un po' di compagnia altriment… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (280 VOTI RICEVUTI) 1. CONTINUATE A VOTARE ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TA… - SilviaBombardi3 : RT @ChaanelChanel: manila che stava riportando a miriana cosa ha visto alex da fuori con direttive e il gf toglie l'audio?? sempre più ridic… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Alessandro

punito dagli autori del GF Vip ma è polemica Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip,ha dovuto fare i conti con un duro provvedimento disciplinare da parte ..., Raffaella Fico e l'assenza dallo studio: 'Ecco perché non ci sono', Soleil Sorge e la ...ha anche mostrato in qualche modo in diretta quando si è lamentata con il coinquilino...Dalla lettura del comunicato, anche in quel caso si è scatenata una discussione tra due concorrenti del “GF Vip”. La situazione ha avuto inzio dopo una discussione che Alessandro ha avuto con la ...GFVip, Raffaella Fico e l’assenza dallo studio ... la Sorge ha anche mostrato in qualche modo in diretta quando si è lamentata con il coinquilino Alessandro Basciano per il trattamento che le è stato ...