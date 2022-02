Covid oggi Abruzzo, 1.549 contagi e 7 morti: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.549 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 18 febbraio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 251315. Lo riferisce il bollettino della Regione. Dei positivi odierni, 881 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 98 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 residente fuori regione) e sale a 2912. Quattrocentocinquantasei pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 20 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 90601 (+526 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.549 i nuovida coronavirus registrati, 18, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 251315. Lo riferisce ildella Regione. Dei positivi odierni, 881 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 98 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 residente fuori regione) e sale a 2912. Quattrocentocinquantasei pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 20 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 90601 (+526 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ...

