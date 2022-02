Bezos vuole il Napoli. Cerchione: “Le trattative serie si fanno in silenzio” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Jeff Bezos intenzionato a comprare il Napoli. Una notizia che da più di qualche settimana sta girando in città. A lanciarla è stato Luca Carchione, giornalista che anche ai nostri microfoni ha confermato l’attendibilità della fonte che parla di un closing sicuro tra Bezos ed il Napoli. Nel corso delle settimane non è mai arrivata una smentita ufficiale, né da parte del Napoli con Aurelio De Laurentiis, né da parte del colosso americano. Si è avuta qualche conferma trasversale, come l’interesse di Bezos per investire su alcuni asset strategici nel capoluogo partenopeo, come ad esempio il porto. Il calcio italiano sta cambiando. Lo si vede anche dal fatto che pur l’Atalanta sta cambiando società. I Percassi sono pronti a lasciare per cedere al fondo KKR. Una svolta storica, dato che la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Jeffintenzionato a comprare il. Una notizia che da più di qualche settimana sta girando in città. A lanciarla è stato Luca Carchione, giornalista che anche ai nostri microfoni ha confermato l’attendibilità della fonte che parla di un closing sicuro traed il. Nel corso delle settimane non è mai arrivata una smentita ufficiale, né da parte delcon Aurelio De Laurentiis, né da parte del colosso americano. Si è avuta qualche conferma trasversale, come l’interesse diper investire su alcuni asset strategici nel capoluogo partenopeo, come ad esempio il porto. Il calcio italiano sta cambiando. Lo si vede anche dal fatto che pur l’Atalanta sta cambiando società. I Percassi sono pronti a lasciare per cedere al fondo KKR. Una svolta storica, dato che la ...

