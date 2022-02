Advertising

leggoit : Al Gf Vip scoppia una lite furiosa tra Nathaly e Jessica: «Sei una pescivendola, nessuno ti vuole» - GossipDN : #LuluSelassie nasconde un cellulare nel suo beauty? Scoppia il cellulare-gate al #gfvip! - infoitcultura : GF Vip, “Mi manca ridere con te!”: Soleil crolla e scoppia a piangere tra le braccia di Alex - infoitcultura : Alex Belli scoppia in lacrime nella Casa del GF Vip, si rifugia tra le braccia di Soleil. Il video - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Scoppia un’accesa lite nella Casa e si alzano i toni tanto che scatta la censura! | Il Vicolo delle News… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scoppia

Leggi anche >>> GF, "Mi manca ridere con te!": Soleil crolla ea piangere tra le braccia di Alex Quando in puntata il conduttore ha mostrato al concorrente la clip in cui lo si vede ...Leggi anche - >>> GF, "Mi manca ridere con te!": Soleil crolla ea piangere tra le braccia di Alex Insomma, il clima nella casa è sempre più teso e fino alla fine di quest'edizione non ...Aria di guerra nella casa del Grande Fratello Vip con Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié che litigano continuamente. A qualche ora dalla puntata, nella casa più spiata d'Italia è scoppiato il caos.Miriana Trevisan, scontro con Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello vip 2021? Difende Jessica e Lulù Selassiè ... in occasione della lettura del comunicato ufficiale, quando scoppia uno scontro ...