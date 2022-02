Trump e i figli Donald jr e Ivanka sul banco dei testimoni

Advertising

Donalde i dueDonald Jr e Ivanka devono testimoniare nell'ambito dell'azione civile avviata dal procuratore di New York, Letitia James, sulla pratiche fiscali adottate dallaOrganization. ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, e i suoiIvanka e Donald Jr potranno essere chiamati a deporre dal tribunale di New York in relazione all'indagine civile riguardante le pratiche commerciali del gruppo. Il giudice ...NEW YORK - Donald Trump e i suoi due figli possono essere sentiti sotto giuramento dal procuratore di New York. È la decisione del giudice Arthur Engoron, che respinge così i tentativi dell'ex ...Il procuratore generale di New York Donald J. Il giudice ha stabilito giovedì che Trump e i suoi figli di due anni potrebbero essere interrogati sotto giuramento nell’ambito di un’indagine civile ...