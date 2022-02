F1, primi giri domani a Fiorano per la nuova F1-75 (Di giovedì 17 febbraio 2022) primi giri a Fiorano domani per la Ferrari F1-75, il nuovo gioiello della casa di Maranello che si appresta per dare battaglia nel Mondiale F1 2022. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz effettueranno i primi metri che precederanno di meno di una settimana le sessioni di Barcellona (Spagna). Mattia Binotto ha rivelato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Avremo un primo evento dimostrativo domani a Fiorano. Saranno solo 15 chilometri, per regolamento, non sulla pista normale. È a scopo dimostrativo. Poi ci sposteremo a Barcellona”. Il tracciato di casa della Rossa si prepara per accogliere per la seconda volta una F1 nel giro di pochi giorni. Ricordiamo infatti la sessione svolta da parte di Alfa Romeo con il finnico Valtteri Bottas, ex alfiere ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)per la Ferrari F1-75, il nuovo gioiello della casa di Maranello che si appresta per dare battaglia nel Mondiale F1 2022. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz effettueranno imetri che precederanno di meno di una settimana le sessioni di Barcellona (Spagna). Mattia Binotto ha rivelato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Avremo un primo evento dimostrativo. Saranno solo 15 chilometri, per regolamento, non sulla pista normale. È a scopo dimostrativo. Poi ci sposteremo a Barcellona”. Il tracciato di casa della Rossa si prepara per accogliere per la seconda volta una F1 nel giro di pochi giorni. Ricordiamo infatti la sessione svolta da parte di Alfa Romeo con il finnico Valtteri Bottas, ex alfiere ...

