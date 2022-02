Doc - nelle tue mani | Luca Argentero e la dottoressa Littizzetto | una visita di piacere VIDEO

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lucianaha fatto, mentre era intervistato a Che Tempo Che Fa per parlare di Doc -tue, mettendo su un siparietto semplicemente esilarante. La, in versione "erotica", ha interrotto l'intervista di Che Tempo Che Fa di, incentrata principalmente sulla serie Rai Doc -tue, al fine di organizzare un divertentissimo blitz in grande stile, o se vogliamo una "di", con l'aiuto di Fabio Fazio. Lucianaha fatto il suo ingresso in studio iniziando subito con una provocazione: "Adesso Doc èmie ...

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - ma_no_perche_si : Doc mare fuori o mare fuori nelle tue mani? ?? #DocNelleTueMani2 - AMikAlice : RT @chetempochefa: “Adesso Doc è nelle mie mani!” Rivediamo @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - Obi1K2 : Doc è nelle mani di troppi #DocNelleTueMani2 -

Ma approfondiamo meglio i contenuti della puntata di2 in onda il 24 febbraio. ...tue Mani 2 torna in onda anche giovedì prossimo, il 24 febbraio, con un doppio episodio in pieno stile medical drama americano. A travolgere la vita di Andrea Fanti e compagni a quel punto ...Luciana Littizzetto ha fatto visita a Luca Argentero, mentre era intervistato a Che Tempo Che Fa per parlare di Doc - nelle tue mani, mettendo su un siparietto semplicemente esilarante.Matilde Gioli che in “Doc-Nelle tue mani” interpreta uno dei personaggi più amati, la dottoressa Giulia, è tornata su Instagram dove ha lanciato un’indiscrezione pazzesca. Dal suo account privato è ...