Chi è il fidanzato di Michela Giraud: sapete che lavoro fa? (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’abbiamo vista nella prima puntata di Michelle Impossibile, ma sapete chi è il fidanzato di Michela Giraud? Come si chiama e che lavoro fa. Anche voi non vi siete persi la prima puntata di Michelle Impossibile, vero? Come darvi torto! A distanza di diverse settimane dal finale di All Together Now, Michelle Hunziker è ritornata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’abbiamo vista nella prima puntata di Michelle Impossibile, machi è ildi? Come si chiama e chefa. Anche voi non vi siete persi la prima puntata di Michelle Impossibile, vero? Come darvi torto! A distanza di diverse settimane dal finale di All Together Now, Michelle Hunziker è ritornata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Irisamat0 : Ma poi N non aveva una persona fuori?! Oggi Lulù gli ha detto ma tornatene dal tuo ragazzo, Basciano l’ha sentita… - alessia961003 : RT @Anna19747174: Le sorelle di devono fidare sono di lui baru.. E un vero amico io non lo so cosa saranno baru e jess.. Amico fidanzato ch… - deborah08875066 : Se voglio la cerco fuori che è meglio!!non cerco un marito e ne un fidanzato!!!chi entrerà nella mia vita deve esse… - Anna19747174 : Le sorelle di devono fidare sono di lui baru.. E un vero amico io non lo so cosa saranno baru e jess.. Amico fidanz… - lastsof : RT @frangiacort4: e quando avremo 'te che ne sai de quello che pensa simone?' 'e te chi sei? L'avvocato suo?' 'No so il fidanzato suo quind… -