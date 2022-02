ANCMA: se il ddl concorrenza rimane invariato, aumenti per assicurazioni per moto a rischio elusioni (Di giovedì 17 febbraio 2022) CARD ovvero Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto. Il rischio di un aumento considerevole del costo per assicurare un motociclo ruota tutto attorno a questo acronimo. E all’articolo 27 del ddl concorrenza, che estende questa procedura, a cui oggi aderiscono le imprese assicurative italiane, anche a quelle operanti in Italia con sede legale in altri Paesi europei. Proprio su questo punto Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo motociclo Accessori) è pronta a dare battaglia, perché – si legge in una nota diffusa stamane dall’associazione – “la novità introdotta dal provvedimento non solo ridurrebbe paradossalmente la concorrenza nel settore moto, ma produrrebbe un rincaro generalizzato del costo delle polizze ... Leggi su cityroma (Di giovedì 17 febbraio 2022) CARD ovvero Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto. Ildi un aumento considerevole del costo per assicurare unciclo ruota tutto attorno a questo acronimo. E all’articolo 27 del ddl, che estende questa procedura, a cui oggi aderiscono le imprese assicurative italiane, anche a quelle operanti in Italia con sede legale in altri Paesi europei. Proprio su questo punto Confindustria(Associazione Nazionale Ciclociclo Accessori) è pronta a dare battaglia, perché – si legge in una nota diffusa stamane dall’associazione – “la novità introdotta dal provvedimento non solo ridurrebbe paradossalmente lanel settore, ma produrrebbe un rincaro generalizzato del costo delle polizze ...

