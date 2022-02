Sull’Ucraina arrivano segnali di distensione. Ma la partita diplomatica è solo agli inizi. Putin riduce le truppe al fronte. La Nato però non si fida (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo giorni di apprensione, sui cieli di Kiev c’è stata una schiarita. A decretarla è Vladimir Putin che, in modo inatteso, ha ordiNato il parziale ritiro delle truppe al confine con l’Ucraina (leggi l’articolo). Un segnale distensivo che ha fatto rapidamente il giro di televisioni e social ma che viene visto con sospetto da molti leader occidentali, in particolare dal primo ministro britannico Boris Johnson che teme una “false flag” ossia una manovra di facciata. Del resto nell’ennesima giornata convulsa, ricca di accuse reciproche e giravolte, a scatenare la preoccupazione è stato un evento che ha trovato poco spazio sui media ma che ha agitato le diplomazie di mezzo mondo. Si tratta del voto della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, che ieri ha approvato una mozione che dà al presidente Putin l’autorità di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo giorni di apprensione, sui cieli di Kiev c’è stata una schiarita. A decretarla è Vladimirche, in modo inatteso, ha ordiil parziale ritiro delleal confine con l’Ucraina (leggi l’articolo). Un segnale distensivo che ha fatto rapidamente il giro di televisioni e social ma che viene visto con sospetto da molti leader occidentali, in particolare dal primo ministro britannico Boris Johnson che teme una “false flag” ossia una manovra di facciata. Del resto nell’ennesima giornata convulsa, ricca di accuse reciproche e giravolte, a scatenare la preoccupazione è stato un evento che ha trovato poco spazio sui media ma che ha agitato le diplomazie di mezzo mondo. Si tratta del voto della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, che ieri ha approvato una mozione che dà al presidentel’autorità di ...

