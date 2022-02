LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: Hayter sfida Fabio Jakobsen in volata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 14.00 Benvenuti alla DIRETTA della prima tappa della Volta ao Algarve 2022. Una corsa che vede molti campioni al via, ma che inizierà con una tappa mossa per velocisti. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta ao Algarve 2022, la massima competizione ciclistica in terra portoghese. 199,1 chilometri da Portimao a Lagos che dovrebbero vedere la propria conclusione con uno sprint di gruppo. I GPM sono due, uno di quarta e uno di terza categoria, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VUELTA A ANDALUCIA 14.00 Benvenuti alladelladellaao. Una corsa che vede molti campioni al via, ma che inizierà con unamossa per velocisti. Buongiorno e benvenuti alladelladellaao, la massima competizione ciclistica in terra portoghese. 199,1 chilometri da Portimao a Lagos che dovrebbero vedere la propria conclusione con uno sprint di gruppo. I GPM sono due, uno di quarta e uno di terza categoria, ma ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Volta ao Algarve 2022 prima tappa in DIRETTA: Hayter sfida Fabio Jakobsen in volata - #Volta #Algarve #prima… - IlariaArdito : RT @FromZeroItalia: 220216 [RIASSUNTO LIVE ??] #OBSESSION showcase ?? dopo aver visto il video in anteprima, possiamo confermare ancora una… - MoonEly98 : RT @yoonutopia: quindi non si potrà ne cantare, fare le fanchant, urlare, Fa ridere perché si chiama “PERMISSION TO DANCE” e NON si può bal… - joohnax : RT @FromZeroItalia: 220216 [RIASSUNTO LIVE ??] #OBSESSION showcase ?? dopo aver visto il video in anteprima, possiamo confermare ancora una… - hi_monbebe : RT @FromZeroItalia: 220216 [RIASSUNTO LIVE ??] #OBSESSION showcase ?? dopo aver visto il video in anteprima, possiamo confermare ancora una… -