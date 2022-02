L’inflazione si abbatte sui consumi: -25% a gennaio. Abbigliamento: -38,5% nonostante i saldi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Osservatorio Confimprese-EY sui consumi di mercato analizza i dati di gennaio 2022 sullo stesso mese del 2020 quando la pandemia non era ancora scoppiata, con un trend mese vs 2021 molto positivo ma relativo ad un gennaio 2021 di fase lockdown (+62%). Di contro, la fotografia mensile scattata col confronto col gennaio 2020 inquadra una nuova battuta d’arresto nei consumi con -25,1% su gennaio 2020 e un dato degli ultimi 12 mesi a -19,9% rispetto al periodo febbraio 2019 – gennaio 2020. Se fermiamo il confronto degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti le vendite sono cresciute invece del +31,5%. Siamo, dunque, di fronte a una situazione di criticità del retail, che dopo la fiammata dell’ultimo trimestre 2021, accusa la forte spinta inflazionistica ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Osservatorio Confimprese-EY suidi mercato analizza i dati di2022 sullo stesso mese del 2020 quando la pandemia non era ancora scoppiata, con un trend mese vs 2021 molto positivo ma relativo ad un2021 di fase lockdown (+62%). Di contro, la fotografia mensile scattata col confronto col2020 inquadra una nuova battuta d’arresto neicon -25,1% su2020 e un dato degli ultimi 12 mesi a -19,9% rispetto al periodo febbraio 2019 –2020. Se fermiamo il confronto degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti le vendite sono cresciute invece del +31,5%. Siamo, dunque, di fronte a una situazione di criticità del retail, che dopo la fiammata dell’ultimo trimestre 2021, accusa la forte spinta inflazionistica ...

